Becker-Tochter (18) gewährt tiefe Einblicke

Seit ihrem 14. Lebensjahr stolziert Anna Ermakova nun schon über die Laufstege dieser Welt. Mit ihren 18 Jahren ist die Tochter von Boris Becker bereits ein begehrtes und gut gebuchtes Model.

Umfrage Zeigt sich Anna Ermakova auf ihren Fotos zu freizügig? Ja, die Fotos sind oft schon sehr gewagt

Nein, ich finde die Fotos nicht zu freizügig

Das muss jeder selber wissen

Keine Ahnung

Und Anna zeigt nicht nur auf den Catwalks was sie kann, auch auf in den Sozialen Medien geizt die 18-Jährige nicht mit ihren Reizen.

So zeigt sie sich schon einmal gerne in einem hautengen Mini-Kleid oder posiert im Bikini am Pool. Bei den Fans kommen die Bilder jedenfalls gut an. Denn mittlerweile hat der Becker-Spross über 20.000 Fans auf Instagram.

Foto sorgt für Aufregung

Mit einem neuen Foto auf Instagram erhitzt Anna nun erneut die Gemüter ihrer Follower. Darauf zeigt sie sich beim Kaffee trinken vor einem Café.

Doch das Getränk ist bei diesem Bild vermutlich nur Nebensache, vielmehr sticht das sexy Dekolleté ins Auge. Anna weiß eben genau, wie sie sich perfekt in Szene setzt und für Aufregung sorgt.

Anna Ermakova

(red)