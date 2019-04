Annika kann sich nur dank Spenden einen Arzt leisten

Reich wurde Maria Persson (59) durch ihre Rolle in den kultigen Kinderfilmen nicht. Laut "Bild" verdiente die gebürtige Schwedin gerade mal 900 Euro als Pippis Freundin Annika. Inzwischen lebt Persson in Spanien, ist seit sieben Jahren arbeitsunfähig und geht am Stock.

Eine Magenbypass- sowie eine Knie-OP sollen ihr nun wieder auf die Beine helfen. Leisten kann sich Persson die Operationen nur dank der Spendenaktion zweier holländischer Fans.

Mit einer Crowdfunding-Kampagne, die noch bis Ende April läuft, stellten Marjan Tulp (51) und Heleen Bosma (54) bislang knapp 34.000 Euro auf. Das Geld wird unter den drei Hauptdarstellerin von "Pippi Langstrumpf" aufgeteilt. Inger Nilsson (59, Pippi), Pär Sundberg (61, Tommy) und Maria Persson erhalten also jeweils mindestens 11.000 Euro.

(lfd)