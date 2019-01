Ariana Grande nervt ihren Ex Pete mit Penis-Gerücht

Die Verlobung von Ariana Grande und Pete Davidson ist längst Geschichte, Details aus dem Liebesleben der beiden sorgen derzeit aber wieder für Schlagzeilen. Pete beschwert sich darüber, dass Ariana seine Penisgröße via Twitter preisgab. Dabei dichtete ihm die Sängerin keinen winzigen Penis, sondern ein stattliches Geschlechtsorgan an.

Ein Fan hatte Grande nach der Länge von Pete Davidson gefragt, damit aber nicht die Anatomie ihres Ex-Verlobten, sondern einen nach ihm benannten Song gemeint. "So 25 Zentimeter" antwortete die Sängerin, löschte den Tweet jedoch schnell wieder.

Enttäuschung vorprogrammiert

"Ich mag es nicht, dass sie all diesen Scheiß über meinen Penis erzählt hat", ärgerte sich Pete am Samstag in einer seiner Stand-Up Shows (via "Glamour"). In Arianas kleinen Händen würde einfach alles groß aussehen. erwarte all seine künftigen Sexpartnerinnen eine herbe Enttäuschung.

Ariana Grande

