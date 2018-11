Frisör-Hoppala verpasst Arnie Trumps Haarfarbe

Mit 71 kann isch Arnold Scharzenegger noch immer nicht richtig mit seinen grauen Haaren abfinden. Anfang November lief der Terminator grau in grau durch London (siehe Fotoshow oben). Der Bart scheint ihm nicht viel auszumachen, doch weiter nördlich sah der Ex-Governor Verbesserungspotential.

Umfrage Was halten Sie von Arnies neuer Haarfarbe? Der Mann ist über 70. Es wird Zeit, dass er das akzeptiert

Lasst Arnie in Ruhe. Wenn er färben will, soll er doch

Auweh! Er soll ruhig färben, aber mit Trumps Haarfarbe herumzulaufen ist peinlich

Das ist ihm sicher selbst nicht aufgefallen, dass er jetzt ausschaut wie der Präsident

Arnie interessiert das sicher nicht - und mich auch nicht

Farbvergleich: Donald Trump (li.) und Arnie (Bild: Photo Press Service) Farbvergleich: Donald Trump (li.) und Arnie (Bild: Photo Press Service)

Die neue Haarfarbe kommt aus der Tube. Doch sobald gefärbt wird, kann auch etwas daneben gehen. Am Dienstag lief Schwarzenegger am Venice Beach in Kalifornien einem Fotografen vor die Linse. Gut gelaunt und haartechnisch sichtlich gebräunt strahlt er von den Fotos.

Leider hat die neue Frisur einen klaren rot-orange-Stich. Und auf diesen Look hat schon ein anderer das Patent. Der arme Schwarzenegger sieht aus als hätte er die gleiche Tönung wie US-Präsident Donald Trump erwischt.

Einzig Arnies Schnitt ist nach wie vor besser als die Betonmatte des Präsidenten.



(lam)