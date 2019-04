"Ich liebe dich!": Arnie feiert unehelichen Sohn

Von seinen fünf Kindern ist Joseph Baena der, der Papa Arnold Schwarzenegger am ähnlichsten ist. Die Familienähnlichkeit erkennt man nicht nur deutlich im Gesicht, Joseph eifert Arnie auch beim Bodybuilding nach und hat ähnlich beeindruckende Muskeln wie sein Papa als junger Mann.

Joseph ist Arnies einziges uneheliches Kind. Der folgenreiche Seitensprung der Steirischen Eiche mit einer Hausangestellten war es auch, der Arnolds Ehe zu Maria Shriver beendete. Trotzdem steht Arnold zu seinem inzwischen 21-jährigen Sohn.

Liebeserklärung vor 17 Mio. Followern

Joseph gradierte nun an der Pepperdine University in Malibu. Er studierte Wirtschaft und posiert stolz mit seinem Papa. "Herzliche Glückwünsche Joseph!" gratuliert Arnie auf seinem Instagram-Account und zeigt seinen 17 Millionen Abonnenten, wie er für seinen Sohn empfindet: "Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich!"

Auf Josephs Instagram-Account sieht man, dass auch seine Mama mit ihm feierte. Ein gemeinsames Foto mit Arnold gibt es freilich nicht.

