Arrogante Cheyenne bricht "Shopping Queen"-Regeln

Lädt der deutsche Designer Guido Maria Kretschmer (54) zum Wetteinkaufen, bestimmen für gewöhnlich Friede, Freude und Freundlichkeit das Geschehen. Cheyenne Ochsenknecht, die jüngste Tochter von Uwe (63) und Natasche Ochsenknecht (54), schlug aber ganz andere Töne an.

Gemeinsam mit Isabell Polak (37) und dem ehemaligen Playmate Gitta Saxx (54) stellte sich Cheyenne in der VOX-Show "Promi Shopping Queen" der Challenge "Think big! Ob Pullover, Shirt, Mantel oder Hose – Oversize muss sein!"

"Ich sehe alle als Konkurrenz, aber sie werden gegen mich nicht ankommen", erklärte die junge Influencerin großspurig (via "Gala") und setzte dann noch eins drauf: "Die anderen brauchen gar nicht mehr mitmachen."

Star-Designer Guido Maria Kretschmer

Schlechtes Karma

Bei den Fans der TV-Serie kamen diese Sprüche gar nicht gut an. "Arrogant und überheblich" urteilte etwa ein Fan. Dieser durfte sich am Ende zumindest darüber freuen, dass Cheyenne von ihrem schlechten Karma eingeholt wurde.

Statt den von Kretschmer vorgeschriebenen Sneakers schlüpfte die 19-Jährige in High Heels und legte obendrein noch ihren eigenen Schmuck an. Die beiden Regelverstöße kosteten wertvolle Punkte – am Ende landete Cheyenne daher nur auf dem zweiten Platz. Gitta Saxx holte sich den Sieg.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)