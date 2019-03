"Bachelor" Andrej: "Unser Sex ist wie eine Droge"

Drei Monate ist es bereits her, als das große "Bachelor" Finale abgedreht wurde. Und tatsächlich sind Andrej Mangold und Jennifer Lange noch immer ein Paar.

"Sex ist wie eine Droge"

"Wir waren beide auf der Suche danach, uns zu verlieben, sind nach wie vor sehr verliebt und kommen dem großen Wort und Gefühl 'Liebe' jeden Tag ein Stück näher", verriet der Rosenkavalier gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Auch körperlich scheint es zu passen: Andrej beschrieb ihren Sex als "extrem leidenschaftlich und wie eine Droge".

Hochzeit in Las Vegas?

Wenn ihre Beziehung weiterhin so gut läuft, könnten sich die beiden sogar vorstellen, zu heiraten. "Wenn ich an meinen Heiratsantrag denke, habe ich ein Bild von der Natur im Kopf. Vielleicht am Strand oder bei einem romantischen, kleinen, eher privaten 'Konzert'. Einfach an einem schönen Ort", verrät Jennifer.

Auch was die Trauung angeht, hat man sich schon einige Gedanken gemacht. So könnte sich Andrej etwa vorstellen in Las Vegas, Bonn oder "etwas in Deutschland" sich das Ja-Wort zu geben.

Der Bachelor 2019 - Das Finale

(LM)