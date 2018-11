Backstreet Boy AJ hatte einen Alkohol-Rückfall

Im Jahr 2001 gestand AJ McLean erstmals, Kokain konsumiert zu haben und alkoholsüchtig zu sein. Damals musste sogar die Welttournee der Backstreet Boys abgebrochen werden.

Immer wieder kämpfte er in den Vergangenheiten mit seiner Sucht und musste sich deswegen insgesamt vier Mal professionelle Hilfe suchen. Zuletzt erlitt er 2017 einen Rückfall, wie er jetzt dem "People"-Magazin gestand.

"Es ist anders mit Familie und Kindern - eigentlich müsstest du dich mit der Krankheit immer vorn anstellen, und das war sehr schwer für mich. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich im letzten Jahr rückfällig geworden bin. Es ist kein Geheimnis, dass das eine Krankheit und ein täglicher Kampf ist", so AJ, der seit 2012 Vater einer Tochter ist.

Trotzdem will er sich davon nicht unterkriegen lassen: "Du musst da durch. Du musst dich mit guten Leuten umgeben, zu Meetings gehen und mit anderen Süchtigen reden - du musst eben einen Lifestyle draus machen".

Bleibt zu hoffen, dass er seine Dämonen in Zukunft im Griff behalten kann. Denn im kommenden Jahr geht er mit den Backstreet Boys auf große Tournee. In Wien spielen sie dabei am 28. Mai 2019. Tickets gibt es ab Freitag, 10 Uhr, HIER zu kaufen.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)