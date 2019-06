Supermodel Bar Refaeli ist wieder schwanger

Bar Refaeli strahlt übers ganze Gesicht! In einem Video auf Instagram verriet sie dem israelischen Moderator Assi Azar, dass sie wieder Mutter wird: "Ich bin schwanger", hört man das Model in dem Clip, das sie mit den Worten "OOPS I did it again" kommentierte, sagen.

Für die 34-jährige Israelin und den zehn Jahre älteren Geschäftsmann Adi Ezra ist es das dritte Kind. Liz kam 2016 zur Welt, Elle wurde 2017 geboren.

Sie muss rund 2 Mio Euro Steuern nachzahlen

Refaeli hatte zuletzt den Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv moderiert. Außerdem wurde bekannt, dass sie umgerechnet rund zwei Millionen Euro Steuern nachzahlen muss. Die Steuerbehörde hatte dem Model vorgeworfen, ihre millionenschweren Einnahmen in Israel und im Ausland nicht vollständig angegeben zu haben.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)