Hier räkelt sich Beatrice Egli sexy am Wörthersee

Der Schweizer Gute-Laune-Schlager-Export Beatrice Egli verzückt ihre zahlreichen Fans regelmäßig mit tollen Posts auf Instagram. Nun teilt sie einen sexy Schnappschuss vom Wörthersee. Dabei setzt sie vor allem ihre heiße Kehrseite in Szene.

Umfrage Mögen Sie Schlager? Welch widerwärtige Erfindung!

Eher nicht.

Es gibt keine bessere Musik!

Ab und zu ganz amüsant.

Die Schweizerin war neben Andreas Gabalier, Roland Kaiser und DJ Ötzi einer der Stargäste bei der "Starnacht am Wörthersee" ("Heute.at" berichtete). Offenbar hat es ihr so gut gefallen, dass sie gleich ein paar Urlaubstage mehr in Kärnten verbringt.

Sichtlich glücklich räkelt sich die 31-Jährige im sexy Flowerprint-Bikini, mit Hippie-Sonnengläsern und Strohhut auf einer kleinen Boots-Tour am Wörthersee.

Etwas Abwechslung tut Beatrice Egli derzeit sicherlich gut, nachdem ihre TV-Kuppel-Show "Schlager sucht Liebe" floppte ("Heute.at" berichtete). Wer weiß, vielleicht findet sie ja am Wörthersee ihr ganz persönliches Liebesglück.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(jd)