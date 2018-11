Bella Hadid & TheWeeknd sind zusammengezogen

Seit wenigen Monaten sind Bella Hadid (22) und The Weeknd (28) wieder ein Paar! Jetzt haben sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Das Pärchen ist laut "Hollywood Life" bereits zusammengezogen.

The Weeknd und Bella Hadid meinen es ernst

"Er hat sie gefragt, ob sie zu ihm ziehen will. Sie hat natürlich eingewilligt", so ein Insider gegenüber dem US-Magazin. "Bella hatte das Gefühl, es sei der richtige Schritt in ihrer Beziehung", erzählt die anonyme Quelle weiter.

Der Popstar und das Model leben nun einem Penthouse in New York. "Die Liebe zwischen Bella und The Weeknd wächst und wächst, sie sind sehr verliebt. Seit sie beide in New York sind, haben sie jede Nacht zusammen verbracht. Es war daher ein ganz natürlicher Schritt, dass sie nun zusammengezogen sind."

Neues Zuhause in New York?

Derzeit suchen Hadid und The Weeknd nach einem neuen Apartment. "Bella möchte lieber irgendwo wohnen, dass sie beide ihr Zuhause nennen können und nicht 'nur' bei ihm wohnen." , so der Insider.

