Unter dem Tattoo der Ex rekelt sich die neue Gattin

#LifeDecisions aus der Sparte "Ernsthaft?!": Auf dem Rücken von Bert Wollersheim (68) prangt bereits in fetten, mittlerweile durchgestrichenen Großbuchstaben der Name seiner Ex Sophia Vegas (31), nun ließ sich der Reality-TV-Star und ehemalige Bordell-Betreiber direkt darunter ein Bild seiner Frau Ginger Costello-Wollersheim (31) stechen. Das Tattoo zeigt das frühere Webcam-Girl leicht bekleidet und auf einem Totenschädel reitend.

Ginger teilte den Schnappschuss mit den Worten "eine wunderschöne omage [sic] an mich" auf ihrem Instagram-Account. Offenbar ist das Kunstwerk aber noch nicht vollendet: "Der erste Teil ist schon mal fertig der Rest folgt in Kürze", so Frau Costello-Wollersheim. Was genau da noch folgen könnte, ließ sie allerdings offen. Viel Platz ist jedenfalls nicht mehr auf Berts Rücken.

Auch Ginger widmete ihrem Gatten eine Tätowierung. Mit nacktem Oberkörper, Sonnenbrille und Zigarre im Mund wurde Bert auf ihrem Oberarm verewigt. Die 31-Jährige freute sich: "jetzt trage ich dich für immer unter meiner Haut mein Baby".





