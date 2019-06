Beyoncé zieht mit diesem Kleid alle Blicke auf sich

"Der König der Löwen" feiert erst Mitte Juli Premiere in den Kinos. Doch R'n'B-Star Beyoncé, die im Animationsfilm von Disney Löwendame Nala ihre Stimme leiht, scheint jetzt schon tierisch in Stimmung zu sein.

Ihre Fans sind begeistert

Die 37-Jährige präsentierte sich am Sonntag auf der "Art Gala" in einem gefederten "Löwen-Kleid". Auf Instagram teilte sie mehrere Fotos von dem Outfit. Die meisten Fans finden, dass sie einfach umwerfend aussieht. Über 3.6 Millionen Menschen haben die Bildstrecke bereits geliked.

Später teilte Beyoncé in einer Story auch ein kurzes Video von Tochter Blue. Die 7-Jährige singt darin den Titelsong "The Circle of Life".

Trailer zu "König der Löwen"

(LM)