Black Sabbath besetzen einen Bank in Birmingham

1968 gründeten Sänger Ozzy Osbourne, Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler und Schlagzeuger Tony Ward in Birmingham die Band Earth. Im Jahr darauf, benannten sie sich in Black Sabbath um, begannen härter Klänge anzuschlagen und schafften es 1970 mit ihrem zweiten Album "Paranoid" erstmals an die Spitze der UK-Charts.

In ihrer Heimatstadt wurde die Band nun gleich doppelt geehrt. Zum einen wurde eine Parkband mit den Konterfeis der Musiker enthüllt und sorgte auf dem Instagram-Account von Tony Iommi für grandiose Kommentare ("Ein Scharfschütze muss dort positioniert werden, damit keine Tauben darauf kacken")...

... zum anderen trägt nun auch eine Brücke in Birmingham den Namen der berühmten Band. Bei beiden Events waren zumindest zwei der Gründungsmitglieder anwesend. Tony Iommi und Geezer Butler gaben sich die Ehre.





(lfd)