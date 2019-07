"Blade Runner"-Star Rutger Hauer ist tot

Der niederländische Schauspieler Rutger Hauer ist am Freitag nach kurzer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben. Er habe seine letzten Stunden im Kreise seiner Familie in den Niederlanden verbracht, es auf Hauers offizieller Webseite heißt. Das Begräbnis soll am heutigen Mittwoch stattgefunden haben.

Hauer erlangte mit seiner Rolle als mörderischer Replikant und Gegenspieler von Harrison Ford im Kultklassiker "Blade Runner" 1982 weltweite Berühmtheit. 2005 war er unter anderem in den Hollywood-Blockbustern "Sin City" und "Batman Begins" auf der Leinwand zu sehen, 2017 in Luc Bessons "Valerian – Die Stadt der tausend Planeten".

Der Niederländer war bis zuletzt noch als Schauspieler in zahlreiche TV-Serien und Filmen aktiv. Einige befinden sich noch in Produktion und werden erst in einigen Monaten erscheinen.



(red)