Bonez MC zu Wendler: "Nie was Ekligeres gesehen"

"Beef", also medienwirksames gegenseitiges Anstänkern, gehört im Hip-Hop- bzw. Rap-Business zur PR-Maschinerie dazu. Rapper Bonez MC (der zusammen mit seinem Kollegen RAF Camora die Charts beherrscht) disste auf Instagram allerdings nicht etwa einen Rapper-Kollegen sondern Schlagerstar Michael Wendler.

Er teilte ein Instagram-Video des Schlagerstars mit seiner neuen 18-jährigen Freundin Laura auf seinem eigenen Account und fand sehr abwertende Worte für die frische Liebe.



"Mit seiner 18-jährigen 'Frau' voll auf Nase", schriebt er dazu und unterstellt Wendler damit wohl Kokain-Konsum. Anschließend fügt er noch ein "Noch nie was Ekligeres gesehen" hinzu.

Wendler hat bisher nicht auf die Äußerungen reagiert. Seine öffentlich zelebrierte Liebe zur erst 18-jährigen Schülerin Laura brachte dem 46-Jährigen bereits viel Kritik ein.

Beide haben neues Album

Wendler arbeitet derzeit in Florida an seinem neuen Album. Auch Bonez MC hielt sich zuletzt in den USA auf und veröffentlichte gerade sein neues Album. Ob vielleicht doch ein PR-Schmäh dahintersteckt?

