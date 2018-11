Bonnie Strange verrät, was bei Männern abturnt

Dass dem Model der offene Sex-Talk keineswegs schwergefallen sein dürfte, deuten immer wieder freizügige Bilder im Netz an: Sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter fühlt sich Bonnie so wohl in ihrer Haut, dass sie sich gern auch mal völlig hüllenlos präsentiert.

Solch ein Selbstbewusstsein sollte bei den Herren der Schöpfung aber nicht in Selbstverliebtheit umschlagen – ansonsten haben sie bei der Laufsteg-Schönheit keine Chance. Im "Playboy"-Interview erzählt die Blondine: "Schlimm finde ich Männer, die den ganzen Tag trainieren und nur ihr Aussehen im Kopf haben. So Typen, die sich beim Sex im Spiegel anschauen."

(red)