Das waren die süßesten Momente von Hund Boo

Hunde-Freunde trauern um Pomeranian Boo, den süßesten Hund der Welt

Umfrage Sind Sie ein Hundefreund? Ja, ich habe selbst Hunde. 80 % 80 % Ja, aber leider habe ich keinen Hund 14 % 14 % Nein, ich mag keine Hunde. 3 % 3 % Katzen sind mir lieber. 3 % 3 % Insgesamt 292 Teilnehmer

Der herzige Vierbeiner starb am 18. Jänner im Alter von zwölf Jahren, wie sein Besitzer mit emotionalen Zeilen auf Instagram bestätigt.

"Mit tiefster Trauer wollte ich euch mitteilen, dass Boo heute früh im Schlaf verstorben ist. [...] Unsere Familie ist untröstlich, aber wir finden Trost darin, zu wissen, dass er keine Schmerzen mehr erleiden muss", heißt es auf Instagram.

Den Titel "süßester Hund der Welt" hatte ihm seine Familie zwar selbst verliehen, doch zahlreiche Anhänger sind derselben Meinung.

Tierischer Hype

Allein auf Facebook verfolgten über 16 Millionen Menschen, was die putzige Fellnase so trieb. Aber warum löste gerade Boo so einen tierischen Hype aus?

