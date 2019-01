Angelina Jolie tobt wegen Charlize Theron

Es ist das heißeste Gerücht Hollywoods: Brad Pitt soll mit Schauspielerin Charlize Theron ("Tully") zusammen sein. Doch was meint eigentlich seine Ex Angelina Jolie dazu?

Ein Insider plauderte gegenüber "Hollywood Life" aus: "Angelina hat Charlize nie wirklich gemocht, da sie in der Vergangenheit um dieselben Rollen gekämpft hatten."

Brad Pitt und Angelina Jolie

Jolie ist außer sich

Daher ist Jolie über das neueste Liebesgerücht alles andere als erfreut. "Sie war bestürzt darüber, dass Brad jemals eine Beziehung zu jemandem pflegen würde, von dem er weiß, dass seine Ex-Frau ihn nicht mag. Allein das Gerücht verärgert sie. Sie fühlt sich verraten. Sie mag es überhaupt nicht und hofft, dass es nicht wahr ist", verrät die anonyme Quelle weiter.

Theron hat Pitt in seiner Villa besucht

Laut "The Sun" soll zwischen Theron und Pitt schon seit Weihnachten etwas laufen. Mehreren Insidern zufolge hat die Schauspielerin den 55-Jährigen sogar schon in seinem Haus in Los Angeles besucht. Die sechs gemeinsamen Kinder mit Angelina soll sie aber noch nicht kennengelernt haben.

