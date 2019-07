Britney und Sam küssen sich bei erstem Auftritt

Am Montag war es schließlich so weit. Nach drei Jahren Beziehung wohnte das Paar der Premiere des neuen Films "One Upon A Time In Hollywood" von Quentin Tarantino bei.

Die 37-jährige Britney zeigte sich dabei in einem schlichten roten Abendkeid, ihr Freund, ein 25-jähriger Personal Trainer, wählte einen beigen Anzug. Für die Fotografen wurde sogar zärtlich am roten Teppich geschmust.

Auf Instagram postete Britney danach Bilder von dem Auftritt, mit dem man alle Trennungsgerüchte zum Verstummen brachte. Die beiden sind bereits seit 2016 zusammen. Kennen- und Liebengelernt hat man sich zum Dreh des Musikvideos für den Song "Slumber Party".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)