Brooklyn (20) in Cannes: Security rief die Mama an

Helikopter-Eltern, kaputte Beziehung oder feige Security? Brooklyn Beckham (20) urlaubt mit seiner Model-Freundin Hana Cross (22) beim Filmfestival von Cannes. Abseits des Red Carpets, wo die beiden brav lächeln, dürfte es aber alles andere als harmonisch zugehen.

Vor dem Hotel Martinez dürften die Beziehungsprobleme der beiden eskaliert sein. "Sie haben geschrien und geweint", verrieten Zeugen der wilden Szene der "Sun".

Die Streiterei soll so arg geworden sein, dass Security-Personal Brooklyn und Hana trennte. Zumindest das Model soll alles andere als nüchtern gewesen sein.

Eine Quelle berichtet den englischen Medien, dass Hana mit Brooklyns Ruhm und Geld nicht zurechtkommt. Er wiederrum soll eifersüchtig sein und nicht damit klarkommen wenn Männer das Model anglotzen.

Security rief die Beckham-Eltern an und petzte

Das peinlichste ist aber nicht, dass sich die beiden öffentlich zum Narren machten, sondern wie die Security reagierte. Die riefen Victoria und David Beckham an und verpetzten den Sohnemann. Die Eltern zuhause sind alles andere als begeistert. Einerseits machen sie sich Sorgen um die zunehmend ungesunde Beziehung der beiden zueinander. Andererseits sind sie auch über die Publicity nicht begeistert.

Ständig Streit in der Öffentlichkeit

Vergangenen Monat stritten sie in Kalifornien mehrmals in aller Öffentlichkeit. Beim Coachella-Festival sollen sie sich angebrüllt haben. Einige Zeit später verließ Hana weinend Madeo, ein Restaurant in Beverly Hills. Einmal wurde sie tränenüberströmt im Auto des Beckham-Buben geknipst.

Sogar Brooklyns kleiner Bruder Romeo (16) soll schon versucht haben einen Streit zwischen den beiden beim Einkaufen zu schlichten. Hana und Brookly sind erst seit sechs Monaten ein Paar.

(lam)