Camilla wird angebaggert, Sender zensiert den Vorfall

Am 7. April wurden die renommierten Theater-Preise in der Royal Albert Hall von London vergeben. Eine der Auszeichnungen präsentierte der Schauspieler Danny Dyer (41, "The Football Factory", "Mean Machine"), der mit dem Charme eines englischen Pub-Prolls Karriere machte. Anders gesagt: Dyer ist nicht gerade bekannt dafür, sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen und mit Anzüglichkeiten zu sparen.

Umfrage Was halten sie von Danny Dyers "Flirt" mit Camilla? Haha, witzig.

Völlig unangebracht.

Kein feiner Zug, aber die Aufregung nicht wert.

Der Kerl sollte nie wieder auf einer Bühne stehen dürfen.

Dyer? Camilla? Sollte man die kennen?

Der Mime eckte schon auf dem Red Carpet an, weil er sich eine Zigarette ansteckte. Als er dann den Preis für das beste Revival moderierte, sorgte er endgültig für einen Eklat. "Ein herzliches Willkommen der Herzogin dort oben", sagte er ins Mikro und ließ eine schlüpfrige Ankündigung folgen: "Kein Charlie heute, wie ich sehe. Ich werde dann später auf einen Sprung vorbeischauen und dich besuchen."

Notwendige Zensur

Mit "Charlie" war natürlich Camillas Ehemann Prinz Charles, seines Zeichens britischer Thronfolger, gemeint. Der scherzhafte Flirt war letztlich aber nur für das anwesende Publikum zu hören. Der Sender ITV schnitt den Sager aus der zeitversetzt ausgestrahlten Fernseh-Übertragung.

Danny Dyer

"Die Zeremonie ist sehr formell", zitiert das Boulevard-Blatt "The Sun" dazu einen Insider, "also werden die Produzenten nervös, wenn etwas Grenzwertiges passiert. Manche erachteten seinen Gag als Grenzüberschreitung. Es musste aus der Übertragung geschnitten werden, keine Frage. Es hätte die Herzogin bestürzt."





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)