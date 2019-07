Dumpfbacken-Influencer springt sich spitalsreif

Grober Unfug kann schmerzhaft und peinlich sein: Cameron Dallas, 24-jähriger Netflix-Star von "Chasing Cameron", hat einen Rettungseinsatz ausgelöst, für den sogar ein Helikopter ausrücken musste.

Der Instagrammer (21,2 Mio. Follower) ging mit seinen Freund Klippenspringen. Camerons Kumpan wagte als Erster den Hüpfer in die Tiefe und renkte sich prompt den Arm aus. Er brüllte noch "Don't do it" ("Mach es nicht") hinauf, erklärte sogar, dass er sich das Gelenk ausgekugelt hätte.

Zwei Sprünge, zwei gleiche Verletzungen

Wie reagiert Cameron? "Er hat, 'nicht mach' es', gesagt", wiederholte er, lacht blöd und wirft sich ebenfalls die 20-25 Meter hinunter. Wenig überraschend ging es ihm genauso wie seinem Vorgänger. Weil auch er beim Sprung den Arm nicht an den Körper anlegte, ereilte ihn das gleiche schmerzhafte Schicksal.

Die Folge: Blitzgneisser Cameron ließ wegen seiner Schmerzen einen Rettungshelikopter ausrücken und landete im Spital.

Sah der 24-Jährige ein, dass er sich intelligenzmäßig nicht unbedingt ausgezeichnet hatte? Keineswegs. Stolz ließ er seine Follower erst abstimmen ob sie das Video vom Sprung sehen wollen (Antwort: Natürlich!), dann postete er seine "Heldentat". Na bravo.



