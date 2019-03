Cara Delevingne enthüllt intime Sex-Details

Cara Delevingne nimmt sich bekanntlich kein Blatt vor den Mund und gibt in Interviews auch schon gerne einmal mehr preis, als sie vermutlich sollte.

In RuPauls "What the T"-Podcast war das 26-jährige Model nun ebenfalls in Plauderlaune und gab ihren Fans dabei einen tiefen Einblick in ihr Privatleben.

Auch über das Thema Sex hatte die Schauspielerin, die unter anderem für die Blockbuster "Suicide Squad" oder "Valerian" vor der Kamera stand, einiges zu erzählen.

"Habe lieber Sex als auszugehen"

"Ich bin früher öfter in Clubs gewesen, aber heute habe ich lieber Sex als auszugehen", so Cara Delevingne, die aktuell Ashley Benson aus der Serie "Pretty Litte Liars" daten soll.

Die 26-Jährige kam aus dem Plaudern aber gar nicht mehr heraus und offenbarte weitere Details: "Ich finde es sehr schwer mich befriedigen zu lassen und Liebe zu bekommen, also gebe ich gerne".

In dem Podcast erklärte Cara, dass es für sie auch immer auf die Person darauf ankommen würde, ob sie nun Spaß haben kann oder eben nicht. Allerdings stellte sie auch klar, dass sie diese Person "schon mal gefunden" hat.

Um wen es sich dabei genau handelt, hat die 26-Jährige dann aber nicht verraten. In der Vergangenheit wurde Cara unter anderem mit Sängerin St. Vincent, Harry Styles von "One Direction" oder auch Michelle Rodriguez in Verbindung gebracht.

Auch mit Paris Jackson, der Tochter von Michael Jackson, wurde das Model bereits gesichtet - "Heute.at" berichtete.

Cara Delevingne und Paris Jackson busseln in L.A.

