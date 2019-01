Charlie Sheen schreibt nüchtern Geschichte

Für seine Rolle in "Two and a Half Men" soll Charlie Sheen eine Million Dollar pro Episode bekommen haben - bis ihn seine ausschweifende Drogen- und Sexsucht 2011 den Job kostete. vier Jahre später schockte der Schauspieler seine verbliebenen Fans, indem er seine HIV-Erkrankung öffentlich machte - von Einsicht und Läuterung noch keine Spur. Mittlerweile schlägt Sheen jedoch andere Töne an. Von Alkohol und illegalen Suchtmitteln lässt er angeblich die Finger, im Dezember 2018 feierte sein einjähriges Entzugs-Jubiläum.

Zumindest im Fernsehen ist Sheens Lotterleben aber noch nicht vorbei. Neuerdings wirbt er für einen australischen Kfz-Kundendienst, der seine Spots mit leicht bekleideten Damen bevölkert. Diesmal landen die sogenannten "Rubber Girls" dank eines defekten Bremspedals in der Bucht und anschließend auf Charlies Yacht. Handtücher zum Abtrocknen hat er leider keine...

Die Werbeclips sind kontrovers, aber kultig. Wohl auch deshalb schaffte es Charlie Sheen mit Chef-Rubber-Girl Parnia Porsche auch auf das Cover der australischen "Maxim". Als erster Mann überhaupt!

"Direkt durch die Hölle"

Mit dem Herrenmagazin sprach der 53-Jährige auch über seinen neuen Lebenswandel (via "Bild"): "Heute ist heute und ich kann nicht durch meine Vergangenheit definiert werden, aber Herrgott, die Menschen erinnern mich jeden verdammten Tag daran. Aber das ist okay, ich weiß, wer ich bin und wo es für mich hingeht. Wie sagt man: Der Weg in den Himmel führt direkt durch die Hölle und ich fühle mich, als hätte ich den Höllen-Teil durchquert."

Nach dem Motto "Scheiße passiert - und man macht weiter" steuert Charlie weiter auf den Himmel zu. "Ich denke das Geheimnis ist die Einstellung, mit Humor an die Sache zu gehen, Dinge wiedergutzumachen, sein eigenes Ding zu machen - und nie zu vergessen, was zu dieser epischen Entgleisung geführt hat."

Bei Werbespots soll es übrigens nicht bleiben. Sheen arbeitet derzeit an seiner Autobiografie, eine Serien- sowie eine Filmrolle stehen ebenfalls im Raum.

