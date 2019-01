Justin Bieber verteidigt Chris Brown

Vergangenen Montag wurde Chris Brown (29) in Paris kurzzeitig festgenommen. Eine Frau hatte den Sänger beschuldigt, sie am 15. Jänner mit zwei Männern in einem Hotel in Paris vergewaltigt zu haben. Da keine Beweise gefunden werden konnten, wurde er 24 Stunden später wieder auf freiem Fuß gesetzt.

Trotzdem wird weiterhin gegen ihn ermittelt. Brown, der im Jahr 2009 seine Ex Rihanna krankenhausreif prügelte, streitet die Vorwürfe ab.

Justin Bieber hält zu Chris Brown

Dass der US-Musiker unschuldig ist, scheint auch Popstar Justin Bieber zu glauben. Er kommentierte ein Tanzvideo von Brown mit den Worten: "Niemand kann dir was. Du bist der Größte!" Für Bieber hagelt es nun Kritik.

Justin Bieber Grusel-Haare

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)