Ronaldo hat Selena Gomez auf Instagram überholt

Zwei Jahre lang war US-Sängerin Selena Gomez die Person, mit den meisten Followern auf Instagram. Jetzt wurde sie von Cristiano Ronaldo überholt. Der Fußballstar hatte am Dienstag (30.10.) über 144,4 Millionen Follower, Selena Gomez 144.3 Millionen Follower.

Gomez kündigte Auszeit von Instagram & Co an

Vor etwa einem Monat kündigte Selena Gomez an, sich eine Auszeit von den sozialen Netzwerken zu nehmen. "So sehr ich für die Stimme dankbar bin, die die sozialen Medien uns allen verleihen, so dankbar bin ich auch für die Möglichkeit, mich zurücknehmen und mein Leben im Hier und Jetzt leben zu können", schrieb sie auf Instagram.

Mehreren Medienberichten zufolge soll die Ex-Freundin von Justin Bieber Anfang Oktober einen Nervenzusammenbruch erlitten haben und in eine Klinik eingeliefert worden sein.

