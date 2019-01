Albtraum-Rüschen am Red Carpet der Critics Awards

Der Anfang eines neuen Jahres bedeutet immer auch wieder eine neue Award-Saison. Eine Woche nach den Golden Globes fanden zum 24. Mal die Critics' Choice Awards (alle Gewinner finden Sie HIER) in Kalifornien statt.

Der "Bohemian Rhapsody" Star Lucy Boynton scheint in Laune gewesen sich zu verschenken. Glenn Close wäre vielleicht im All besser aufgehoben. Lady Gaga war etwas langweiliger als wir es von ihr gewohnt sind. Auch Männer können ordentlich daneben hauen, wie uns Billy Porter zeigt. Dafür wird eine Schleife ewig in Erinnerung bleiben.

konnten am blauen Teppich überzeugen, manche fanden vielleicht nicht die ganz richtigen Fashion Statements.

In die Bildreihe zeigen wir Ihnen die gewinnenden und verlierenden Roben der Stars.

(GA)