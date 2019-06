"Star Wars"-Heldin Daisy Ridley ist verlobt

Als Rey in "Star Wars" ist die Macht stark in ihr. Als Daisy Ridley ist es die Macht der Liebe, die zur Zeit ihr Leben bestimmt. Daisy Ridley und Tom Bateman dürften Nägel mit Köpfen gemacht haben. Die beiden Briten sind bereits seit 2017 ein Paar. Damals verbrachten sie bei den Dreharbeiten zu "Mord im Orient Express" viel Zeit miteinander und es funkte kräftig.

Seit 2017 glücklich: Daisy Ridley und Tom Bateman (Bild: Photo Press Service) Mit Ring erwischt: Daisy in NY (Bild: Photo Press Service) Seit 2017 glücklich: Daisy Ridley und Tom Bateman (Bild: Photo Press Service)Mit Ring erwischt: Daisy in NY (Bild: Photo Press Service)

Anfang Juni kam das Gerücht auf, dass Tom seiner Daisy die Frage der Fragen gestellt hat. Die englische "Sun" glaubte damals zu wissen, dass Tom seine Freundin in einem Frisiersalon in Chicago als Verlobte vorgestellt habe.

Aber erst am Dienstag kam etwas mehr Licht in die Sache. Denn da knipste ein Paparazzo Daisy in New York. An ihrer linken Hand war ein goldener Ring mit einem Diamanten klar erkennbar.

Die beiden Briten teilen sich schon seit Februar eine Wohnung in London.

Wann die Hochzeit stattfinden wird, verriet (noch) keiner der beiden.

