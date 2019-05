Fans bombardieren Marvel: Danny Devito als Wolverine

Danny DeVito ist 74 Jahre alt, 1,47 Meter groß und hatte schon zu seinen besten Zeiten immer ein Wohlstandsbäuchlein. Allerdings hat er Erfahrung damit, Tiere zu spielen. Immerhin war er schon mal der Pinguin (Batmans Rückkehr, 1992).

Jetzt verlangen Fans, dass er zum Vielfraß wird. In der englischen Übersetzung heißt dieses Tier nämlich Wolverine.

Ein DeVito-Fan hat eine Petition an Marvel online gestellt: "Der einzige Mann, der fähig ist den Thron nach Hugh Jackman zu besteigen. Wir glauben, dass, falls Wolverine im Marvel Cinematic Universe in Erscheinung treten sollte, nur Danny DeVito das rüberbringen kann."

21.000 Unterschriften und es werden mehr ...

Mit einem Augenzwinkern, einem Lächeln im Gesicht und flinken Finger unterschreiben die DeVito-Fans zuhauf. Mit Donnerstag, 13 Uhr haben bereis über 21.000 Leute unterschrieben und es werden minütlich mehr.

Danny DeVito hat eigenen Feiertag

Auf den ersten Blick mag die Petition verwundern, aber mit Danny-DeVito-Fans sollte man sich nicht anlegen. Denn der kleine Schauspieler ist so beliebt, dass er in New Jersey sogar seinen eigenen Feiertag, den Danny-DeVito-Day hat. Es ist der 17. November.

Danny DeVito in Bildern

Danny DeVito

