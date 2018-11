Darth Vader + Doctor Who = ein schicker Schlafsack

Das Mainstream-Kino muss nicht immer Mainstream sein. Zumindest auf dem Red Carpet sind der kreativen Ausdruckskraft der Blockbuster-Mimen keine Grenzen gesetzt.

Umfrage Was halten Sie von Ezra Millers Schlafsack-Outfit? Sieht großartig aus!

Sieht abgrundtief hässlich aus!

Ähhhh, was genau soll das sein?

Wer ist Ezra Miller?

Wie exotisch das am Ende aussehen kann, stellte Ezra Miller bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" am 8. November in Paris unter Beweis.

Im "Harry Potter"-Spin-off spielt Miller einen scheuen, introvertierten Zauberer; im echten Leben ist der 26-Jährige ein stylischer Paradiesvogel.

Über den roten Teppich des Fantasy-Epos schwebte er als Mischung aus Darth Vader und Dalek (eine Rasse kriegerischer Aliens aus der Kultserie "Doctor Who"). Im Netz wird Miller für sein Kostüm gefeiert, das manche Fans an einen Schlafsack, andere an Arsenal-Coach Arsene Wenger erinnert.

"Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" startet am 16. November in den österreichischen Kinos.

Phantastische Tierwesen 2

(lfd)