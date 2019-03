Darum bereut Catterfeld ihr Nein zu Vin Diesel nicht

Verzichtet man als Schauspieler oder Aktrice auf einen Streifen, der später zur globalen Blockbuster-Franchise heranwächst und Millionen von Menschen in die Kinos lockt, könnte man die Entscheidung im Nachhinein vielleicht bereuen.

Davon will Yvonne Catterfeld aber nichts wissen. Auf Instagram teilte sie ein Bild ihres Auftritts in "La Belle et la Bête" (2014), einer französischen Fassung von "Die Schöne und das Biest", und schwärmt von ihren großartigen Co-Stars, allen voran Vincent Cassel.

"Oft sind Entscheidungen, die man anzweifelt, im Nachhinein richtig...", erinnert sich Catterfeld, "ich hatte mich aus verschiedenen Gründen gegen eine Rolle in 'Fast and the Furious' entschieden, die ich bekommen hatte, nachdem ich 2 Mal zum Casting nach London geflogen war... so hätte ich diese ungewöhnliche Rolle in französisch zeitlich gar nicht annehmen und zusammen mit diesem begnadeten Schauspieler spielen können."

Man könnte es freilich auch so sehen: Das Pech von Vin Diesel, seines Zeichens Star der "Fast & Furious"-Reihe, war Vincent Cassels Glück.

