Victoria Beckham schenkt David Deo zum Geburtstag

Am Donnerstag feierte David Beckham seinen 44. Geburtstag. Natürlich gab es zur Feier des Tages auch Geschenke für den ehemaligen Fußballl-Star: Seine drei Söhne haben ihm freche Karten geschrieben, Tochter Harper (7) hat ihm ein Sandwich geschmiert – und von Ehefrau Victoria (45) gab es gleich zwei Deos.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl? Vermutlich nicht: Beckham gab zu, er habe sich die Deos gewünscht.

"Game of Thrones"-Star gratuliert Beckham

Besonders gefreut hat sich der 44-Jährige wohl über Gwendoline Christies (40) Geschenk: In ihrer Rolle als "Game of Thrones"-Figur Brienne of Tarth wünschte sie ihm Happy Birthday. Er könne es nicht glauben, schrieb Beckham in seine Instastory und bedankte sich bei Gwendoline für den Clip.

