Demi Lovato zeigt sich endlich wieder öffentlich

Der 26-jährige Popstar wählt ihren Urnengang im Rahmen der Midterm Elections in den USA als Grund für ihren Wiedereintritt in die Welt der sozialen Medien aus. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich in der Wahlkabine.

Es war das erste Instagram-Lebenszeichen Lovatos seit dem 24. Juli 2018. Damals starb sie wenige Tage später fast an einer Überdosis Drogen. Seitdem arbeitet sie abgeschottet von der Öffentlichkeit an ihrem Entzug. Der scheint so weit gut zu funktionieren. Auf dem Bild schaut Demi gesund und munter aus.

Wieder halbwegs im Leben

Seit einigen Tagen soll sich Lovato wieder in Los Angeles befinden, wie mehrere US-Medien berichten. Laut "TMZ" verbringt sie nach wie vor drei Tage die Woche in einem Rehabilitationszentrum, in dem sie rund um die Uhr betreut wird. Den Rest der Zeit wohnt sie bereits in einer privaten Unterkunft. Von dort aus gibt es regelmäßige Besuche im Fitnessstudio, um körperlich in Form zu bleiben.

(baf)