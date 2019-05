Diane Kruger zeigt erstes Foto ihrer Tochter

Am 2. November letzten Jahres hat die 42-jährige Kruger die Geburt ihrer Tochter bekanntgegeben. Vater ist der "The Walking Dead"-Star Norman Reedus. Bislang gab es von der Kleinen allerdings nicht mehr als die Hände zu sehen.

Am Muttertag postetet Kruger auf Instagram nun ein Foto, auf dem ihre Tochter, deren Namen weiterhin ein Geheimnis bleibt, fast zur Gänze zu sehen ist. Gemeinsam sitzen die beiden an einem traumhaften Strand und blicken in den Sonnenuntergang. Zum Bild schrieb sie ein paar rührende Worte an ihr Kind.

(baf)