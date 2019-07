Die einflussreichsten Promis im World Wide Web

Ihre Stimmen haben online das meiste Gewicht – das "Time"-Magazin kürte die 25 einflussreichsten Persönlichkeiten des Internets. Eine Rangordnung gibt es nicht, Einschränkungen in Bezug auf Tätigkeitsfeld, Einkommen oder Nachhaltigkeit ebenso wenig.

Promis befinden sich auf der Liste in der Unterzahl. Dafür schafften es Influencerinnen, Aktivisten und ein Gamer in die Auswahl. In unserer Bildstrecke (siehe oben) stellen wir Ihnen die Top 25 vor.

(lfd)