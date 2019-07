Dieses Foto entstand kurz vor seinem Tod

"Ich vermisse ihn schrecklich", schreibt Victor Boyce in einem neuen Post auf Instagram. Auf dem Bild ist sein Sohn Cameron zu sehen, der am Wochenende im Alter von 20 Jahren verstorben ist.

Cameron trägt eine Jeansjacke, sitzt in einem Restaurant an einem Tisch und schaut direkt in Papas Handykamera. Er sieht entspannt aus, aber auch so, als hätte er gerade nicht sehr Bock, fotografiert zu werden.

Das letzte Foto?

Nun ist es das womöglich letzte Foto geworden, das es von ihm gibt. Es ist am Tag vor dessen Tod entstanden. "Ein paar Stunden bevor er aus unserem Leben gerissen wurde", wie der Vater schreibt.

Victor Boyce bedankt sich mit dem Bild für "die Liebe und Unterstützung", die seine Familie erhalte und die ihnen in "dieser schlimmstmöglichen Situation" helfe. "Ich hoffe, dass niemand denselben Schmerz durchmachen muss."

Cameron Boyce ist in der Nacht auf Sonntag nach einem epileptischen Anfall gestorben. Er wurde als Schauspieler unter anderem für seine Rolle in den "Descendants"-Filmen bekannt. Im August wird der dritte Teil der Disney-Reihe erscheinen, mit Cameron in einer Hauptrolle.



(red)