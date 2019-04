Dieter Bohlen nimmt seine Fans mit aufs Klo

Seit über einem Jahr hält Dieter Bohlen seine Follower mit privaten Videos auf dem Laufenden. Meistens wird er für seine Offenheit von seinen Fans gefeiert. Doch ist er mit seinem neuesten Instagram-Posting einen Schritt zu weit gegangen?

Diesmal filmte er sich nämlich auf dem Klo einer Flugzeug-Toilette.

"Was gibt es für schönere Orte, als auf dem Klo? Also boa, meine Fresse, das stinkt ja vielleicht", so Bohlen im Video. "Ich wollt euch nur mal zeigen – Nix mit Privatflieger und immer nur 'dicke Hose'. Ich steh hier so auf nem normalen Klo-Fummel. Da war vorher so ein 90-jähriger Mann hier und boaaa", erzählt er weiter.

Fans feiern Bohlen für das Video

Wer glaubt, dass Bohlen die Fans mit diesem Video verärgert hat, irrt sich. Die meisten seiner Follower finden das Posting nämlich zum Schreien komisch. Ein User will es sogar genauer wissen und hakt nach: "Hattest du Glück auf dem Klo?" In einem anderen Kommentar heißt es: "Omg wie kann man so süß sein. love you dieter #allergrößterfan"

Hier das Instagram-Posting von Dieter Bohlen





(LM)