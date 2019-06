Trump bestreitet, Herzogin Meghan beleidigt zu haben

Kurz vor seinem Großbritannien-Besuch hat US-Präsident Donald Trump eine abfällige Äußerung über Prinz Harrys Ehefrau Meghan bestritten – obwohl sie auf einem Mitschnitt zu hören ist. "Ich habe Meghan Markle niemals fies genannt", schrieb Trump am Sonntag im Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter."Das wurde von den Fake-News-Medien erfunden, und sie sind auf frischer Tat ertappt worden."

I never called Meghan Markle "nasty. Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. Juni 2019

Trump forderte eine Entschuldigung von den US-Medien – dumm nur, dass seine Äußerung über die Herzogin von Sussex auf einem Mitschnitt der britischen Zeitung "The Sun" zu hören ist. Den Video-Mitschnitt des Interviews hatte auch Trumps Wahlkampfteam bereits am Samstag auf ihrem offiziellen Twitter-Konto verlinkt.

Markle nannte Trump "frauenfeindlich"

Zur Kritik der aus den USA stammenden Meghan Markle an Trump während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2016 sagte der Präsident in dem Interview: "Was soll ich sagen? Ich wusste nicht, dass sie fies ist." Dennoch glaube er, dass sie als Prinzessin "hervorragend" sei.

Markle hatte damals gesagt, sollte Trump Präsident werden, werde sie nach Kanada auswandern. Zudem nannte die damalige Schauspielerin Trump "frauenfeindlich" und "spaltend". Ein Treffen zwischen Markle und Trump ist während seines dreitägigen Staatsbesuchs in Großbritannien nicht geplant – offiziell ist die Herzogin noch im Mutterschutz.

(chk/afp)