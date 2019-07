Was läuft zwischen Dua Lipa und Chris Martin?

Glaubt man den Aussagen einer anonymen Quelle, so haben sich Dua Lipa (23) und Chris Martin (42) am Rande des berühmten Musikfestivals in Südengland geküsst.

"Sie war glücklich, in seiner Gesellschaft zu sein und hat ihn sogar ihrer Familie vorgestellt", erzählte der Insider der britischen Boulevardzeitung "The Sun".

"Sie haben sich stundenlang unterhalten, doch wann immer Chris die Aufmerksamkeit von Dua Lipa für sich gewinnen konnte, war er wirklich flirty zu ihr". Auf dem Weg zur Bar sollen sich die beiden britischen Musikikonen dann näher gekommen sein und sich sogar geküsst haben.

Schon vor zwei Jahren wurde beim Glastonbury gemunkelt, dass zwischen den beiden etwas am Laufen war. Jetzt sind beide Künstler solo. Martin datete bis vor Kurzem Dakota Johnson, auch Dua Lipa war lange mit ihrem Freund Isaak Carew liiert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)