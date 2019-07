Ein letztes Aloha für Dogs Frau vor der Küste Hawaiis

Die Serie "Dog the Bounty Hunter" (2003-2012) machte sie zu Reality-TV-Stars, für die nahe Zukunft hatten Duane und Beth Chapman eine Rückkehr ins Fernsehen geplant. Die Frau des Kopfgeldjägers erlebte die neue Staffel leider nicht mehr. Sie verlor ihren Kampf gegen den Kehlkopfkrebs.

Beth hatte in Colorado und auf Hawaii gelebt. Am Strand von Waikiki, einem Stadtteil von Honolulu wurde nun eine Abschiedszeremonie für die Verstorbene abgehalten. Erst versammelten sich Freunde und Angehörige zu einem Gebet, dann stach die Trauergemeinde in See, um Beth das letzte Geleit zu geben.

Misti Manasas, ein Freund der Familie, beschrieb die Zeremonie (via "Bild") als "wunderschön und überwältigend". Der Ort war perfekt gewählt: "Hawaii war definitiv ihr Herz und ich bin einfach froh, dass wir ein Teil davon sind und hier sein können, um die Familie zu unterstützen."

