Elton John verdankt seine Karriere einem Geschenk

Bereits zum zölften Mal erfreut John Lewis mit einem auf die Tränendrüsen drückenden Clip unzählige Menschen in Großbritannien und darüberhinaus.

Längst hat man damit ein Fixum in der Vorweihnachtszeit geschaffen, auf das man sich jedes Jahr freuen kann.

Zwei Monate nach ersten Gerüchten, wonach dieses Jahr Sir Elton John höchstpersönlich in dem Werbespot auftreten wird, hat man das gute Stück nun am Donnerstagmorgen veröffentlicht.

Und tatsächlich - in knapp 140 Sekunden wird rückblickend die Karriere des englischen Ausnahmekünstlers erzählt. Zu den Klängen von Elton Johns Hit "Your Song" sieht man in Flashbacks zahlreiche Szenen aus dessen bewegten Leben. Am Ende wird der Moment gezeigt, in dem Elton John als Kind zu Weihnachten seinen ersten Kontakt mit einem Klavier gehabt hat. Dieses Geschenk hat sein Leben verändert. Deswegen lautet der Slogan am Ende der Werbung auch "Manche Geschenke sind mehr als nur Geschenke".

Großmutters Piano

"Es war eine liebevolle Gelegenheit für mich, auf mein Leben als Musiker und die unglaubliche Reise, die ich dadurch erlebt habe, zurückzublicken und mich zu erinnern, wie das erste Spielen auf dem Piano meiner Großmutter den Moment festmachte, an dem die Musik in meinem Leben Einzug hielt", so John in einer Aussendung von John Lewis. "Die Werbung ist absolut fantastisch und ich habe jede Minute, in der ich daran beteiligt war, geliebt".

