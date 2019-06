Diebe brechen Auto von Evelyn Burdecki auf

Nur einen Tag nach dem "Let's Dance"-Aus wartet auf Evelyn Burdecki die nächste schlechte Nachricht: Diebe brachen in ihr Auto ein, während sie mit ihrer Freundin am Oberkasseler Rheinufer in der Sonne lag.

Luxus-Handtasche gestohlen

Insgesamt wurden drei Tasche inklusive Portmonnaie sowie Bargeld einer Freundin – ca. 2.000 Euro entwendet. Um eine der Taschen, die rund 5.000 Euro wert ist, tut es Burdecki besonders leid, wie sie auf Instagram erklärt. Das Designer-Stück von Chanel war nämlich ein Erbe ihrer Oma.

Da die Scheiben des Autos nicht eingeschlagen wurden, vermutet Burdecki, dass die Diebe das Funksignal ihres Schlüssels abgefangen haben.

Die Dschungelcamp-Siegerin hat inzwischen Anzeige erstattet und hofft, dass die Diebe schnell gefasst werden können.

