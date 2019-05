Freund darf sich Hayden Panettiere nicht nähern

Die 29-jährige Ex-Verlobte von Boxweltmeister Wladimir Klitschko und ihr Freund Brian Hickerson (34) waren Anfang Mai in ihrem Haus in Los Angeles in Streit geraten. Dabei soll es auch zu körperlichen Übergriffen gekommen sein. Laut "TMZ" habe Hickerson die kleine Frau angegriffen.

Ein Nachbar soll aufgrund lauter, schmerzerfüllter Schreie die Polizei informiert haben. Hickerson wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, kaufte sich aber mit 50.000 Dollar Kaution wieder frei. Panettiere erstattete keine Anzeige und die beiden sollen nach wie vor ein Paar sein.

100 Meter Sicherheitsabstand

Dennoch musste sich der 34-Jährige am Donnerstag vor Gericht verantworten. Er plädierte auf "nicht schuldig". Der Richter verhängte trotzdem ein Kontaktverbot, außerdem muss Hickerson 100 Meter Sicherheitsabstand halten. Der nächste Gerichtstermin ist für den 26. Juni angesetzt.

Im Falle einer Verutrteilung blühen dem Freund von Hayden Panettiere vier Jahre Haft. Dieses Strafmaß forderte laut "TMZ" der zuständige Bezirksstaatsanwalt.

