Für Jan Böhmermann stoppt sogar der Intercity

Beim Warten auf den verspäteten Zug können dem (verhinderten) Fahrgast ein paar Minuten in der Kälte schon mal wie eine halbe Ewigkeit vorkommen. Kritik an den Bahnbetreibern steht daher auch in Deutschland an der Tagesordnung. Einen prominenten Fürsprecher scheint die Deutsche Bahn nun aber gefunden zu haben - und der ist ausgerechnet Jan Böhmermann.

Umfrage Jan Böhmermann und der Intercity - Satire-Aktion oder nicht? Wieso Satire? Für Promis halten eben auch Schnellzüge.

Böhmermann handzahm auf Twitter? Definitiv eine Satire-Aktion!

In jedem Fall unerhört, dass die Bahn für einen Promi stoppt.

Wer ist Jan Böhmermann?

Unbarmherzig deckt der Satiriker in seinen TV-Shows politische Patzer und gesellschaftliche Misstände auf, ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sicher ist niemand vor Böhmermann, der mit seinen teils grenzwertigen Beiträgen regelmäßig für Kontroversen sorgt.

Doch jetzt schlägt der 37-Jährige völlig ungewohnte Töne an. Seit einigen Tagen twittert er Loblieder auf die deutsche Bahn und schmückt die Botschaften auch noch mit Herz-Emojis aus.

Sonderbehandlung

Den Grund dafür verriet Böhmermann deutschen Medienberichten zufolge im Podcast "Fest und Flauschig" mit Oli Schulz. Offenbar wollte Böhmermann Anfang November von Hamburg nach Bremen reisen, setzte sich jedoch in den falschen Zug, den Intercity nach Essen. Ein Zwischenstopp war nicht eingeplant, nach einigen Gesprächen mit dem Zugchef wurde Böhmermann aber dennoch in Lauenbrück abgesetzt - und konnte seinen Auftritt in Bremen wahrnehmen. Die Deutsche Bahn bestätigte den unplanmäßigen Halt, nicht aber, dass dieser für Böhmermann eingelegt wurde.

Seine Lobeshymnen auf das Unternehmen sind jedenfalls mit Vorsicht zu genießen. Womöglich steckt hinter den Tweets einfach Dankbarkeit für die Sonderbehandlung, vielleicht aber auch eine Satire-Aktion, die demnächst im Fernsehen auftaucht. Dafür spricht etwa Böhmermanns Reaktion auf einen Tweet des AfD-Politikers Max-Eric Thiel zum Intercity-Zwischenstopp. "Jackpot" schrieb Böhmermann, als sei ihm ein großer Fisch ins Netz gegangen:

(lfd)