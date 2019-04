GNTM-Jasmin nach bösem Ausraster in Psycho-Klinik

Wie "Promiflash" und andere deutsche Medien berichten, soll die 18-Jährige nach einem Streit mit ihrer Mutter in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden sein.

Jasmin, die sich auch Joy nennt, dokumentierte den Familienstreit am Wochenende in einem Livestream auf Instagram. Darin erzählt Jasmin, was passiert war. Ihre Mutter wollte sie nicht aus der Wohnung lassen, ein Streit brach aus. Der schaukelte sich so hoch, dass die 18-Jähirge ein Loch in die Wohnungstür trat und danach noch versuchte, die Türe anzuzünden.

"Ich habe meine Haustür abgebrannt", so Jasmin in dem Video. Ihre Mutter wusste sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Die nahmen die junge Frau mit, brachten sie danach in die Psychiatrie.

Die "Bild"-Zeitung versuchte, von ProSieben eine Stellungnahme zu erhalten. "Das private Leben von Jasmin dürfen und wollen wir nicht kommentieren. Wenn sie Hilfe von uns braucht, steht ihr der GNTM-Psychologe jederzeit zur Verfügung", ließ man vom GNTM-Sender ausrichten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)