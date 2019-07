George Michaels Ex nach Radau in Villa unter Arrest

Als George Michael am 25. Dezember 2016 verstarb, stand sein damaliger Partner Fadi Fawaz plötzlich vor dem Nichts. Der Sänger hatte ihn nicht in seinem Testament bedacht, Georges Familie zeigte kein Interesse daran, Fadi in irgendeiner Weise zu unterstützen. Sie forderte den Friseur auf, die fünf Millionen Pfund (circa 5,6 Millionen Euro) teure Villa des Verstorbenen in London zu verlassen.

Fadi weigert sich seither vehement, das Anwesen zu räumen. Die ständige Angst, das Dach über seinem Kopf zu verlieren, setzt dem 46-Jährigen aber offenbar schwer zu. Anfang der Woche machte er seinem Frust Luft, indem er sich oben ohne auf das Dach der Villa stellte und "Ich gehe dort nicht hin, ich gehe dort nicht hin, ich bleibe hier, ich will hier bleiben" brüllte.

Darüber hinaus soll Fadi mindestens neun Fenster der Villa eingeschlagen haben, angeblich im Rahmen von Renovierungsarbeiten. Die Polizei verhaftete ihn laut "Telegraph" trotzdem. Dem Friseur wird schwere Sachbeschädigung vorgeworfen.

George Michael



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)