"Herz ist gebrochen": Star trauert um toten Sohn (3)

"Ich habe undenkbare Neuigkeiten. Wir haben unseren jüngsten Sohn, River Kelly Smith, verloren", mit dieser tragischen Nachricht wendet sich Granger Smith an seine Fans.

Ein tragischer Unfall hat dem dreijährigen Buben das Leben gekostet. Die Ärzte, erzählt Smith, hätten noch um ihn gekämpft. Doch es hat nichts mehr genützt, alle Wiederbelebungsversuche blieben vergeblich. "People" verriet der Sänger, dass sein Sohn bei ihnen zu Hause ertrunken sei.

Rivers Organe gespendet: "Damit andere Kinder eine zweite Chance" bekommen

In der Stunde der tiefsten Trauer trafen Smith und seine Frau Amber gleich noch eine schwere Entscheidung. "Amber und ich haben uns entschieden uns von ihn zu verabschieden und seine Organe zu spenden, damit andere Kinder eine zweite Chance im Leben bekommen."

"Sein Licht wird für immer in unseren Herzen scheinen"

"Nichts kann eine Mutter darauf vorbereiten, so eine Nachricht weitergeben zu müssen. Wir haben unseren jüngsten Sohn, River Kelly Smith verloren", meldete sich auch Mutter Amber auf Instagram. "River war etwas Besonderes. Jedem, der ihn traf, ist das sofort aufgefallen. Die Freude die er in unsere Leben gebracht hat, kann man nicht mit Worten ausdrücken. Sein Licht wird für immer in unseren Herzen scheinen. Falls es noch Worte gäbe, die man sagen kann, finden wir sie im Moment nicht. Liebe jene, die dir nahe stehen."

Da war noch alles in Ordnung: Granger Smith mit seiner Frau Amber und seinen drei Kindern. Kurz danach starb River Kelly, der Kleinste.



Granger Smiths größter Hit "Backroad Song"



