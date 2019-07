Angewiderte Gwyneth bei Valentino in Paris

Offizielle Fotos von der Fashion Week in Paris schauen sich meist sehr ähnlich. Egal ob Model oder Stargast, jeder versucht so gut wie möglich auszuschauen. Und wer einen Platz in der Front Row bekommt, beißt die Hand nicht, die ihn füttert. Wer also bei Valentino ganz vorne sitzen darf, schimpft bei den Medien nicht über den Designer. Das gehört zum guten Ton.

Der aktuelle Schnappschuss von der Valentino Fall/Winter-Show ist deshalb eine absolute Rarität. Zu sehen sind Valentino Garavani (ja, der Designer hat auch einen Nachnamen) und sein Lieblingsstar Gwyneth Paltrow.

Umso näher am Designer, desto mehr Prestige

In der Front Row darf sie, gehüllt in ein griechisches Göttinnen-Gewand, zu seiner Rechten thronen. Auf der linken Seite sitzt übrigens, schwer mit ihrem Handy beschäftigt, Naomi Campbell. Zwei Sessel neben Gwyn sitzt Celine Dion, ebenfalls in Weiß.

Statt eines strahlenden Lächelns sehen die Design-Legende und sein Star eher angewidert aus. An den Modellen kanns nicht liegen, die Fotos lassen erahnen, dass die Show noch nicht angefangen hat. Eher wahrscheinlich ist, dass die beiden sich bösartig das Maul zerreißen.

Celine versucht zu lauschen, Naomi ist alles wurscht

Wen auch immer die beiden gerade ausrichten, sogar Celine Dion wirft ihnen einen ungläubigen Blick zu, versucht mitzubekommen, worum genau es geht. Nur Naomi interessiert der Tratsch Nüsse. Nur eines kann man mit Bestimmtheit sagen: ge-instagrammt oder gefacebookt hat sie nicht. Denn dort findet sich nur ein kurzes Video von ihrer Ankunft mit dem Chef der englischen Vogue Edward Enninful.

Naomi bei ihrer Ankunft vor der Valentino-Show:



Naomi hat die Valentino-Show übrigens gefallen.

Wir haben die Highlights der Show und Highlights der ganzen Fashion Week Paris in einer großen Fotoshow:

Paris Fashion Week Haute Couture Fall/Winter 2019

(red)