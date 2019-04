Hailey Baldwin ist "die größte Schöpfung Gottes"

Justin Bieber (25) präsentiert sich in der Öffentlichkeit gern als gläubiger Christ, das zweite Gebot dürfte dem Popstar allerdings nicht so liegen. Du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz gebrauchen, heißt es in der Bibel. Was Justin vor Kurzem auf Instagram postete, könnte man aber durchaus so auslegen.

Der Sänger widmete seiner Frau Hailey Baldwin (22) ein Gedicht, in dem er sie unter anderem als "größte Schöpfung Gottes" bezeichnet:

Eine andere Stelle dürfte hingegen Unmut bei Fans von Bob Dylan auslösen. Die Zeile "It[']s getting dark to[o] dark to see" ("Es wird dunkel, zu dunkel, um noch sehen zu können") stammt aus Dylans Song "Knockin' On Heaven's Door", passt aber zumindest zum himmlischen Thema des Gedichts.

Am Ende erklärt Justin auch noch den Grund für seine poetische Ehrerbietung: "Ich wollte dich einfach öffentlich ehren und dich daran erinnern, dass das Beste noch vor uns liegt! Hab heute ein großartiges Shooting mein Herz!"

Auf dem Bild, das der Sänger auf Instagram teilte, ist Hailey vor dem Hintergrund des Eiffelturms zu sehen. Ob sie für ihr aktuelles Fotoshooting in Paris weilt, verriet ihr Gatte allerdings nicht.

Hailey Baldwin

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)